Advertisements
Advertisements
Advertisements

عمرو بدر: قرار وقف التعيين بالمؤسسات الصحفية القومية 'كارثة'

الأحد 26/يناير/2020 - 06:08 م
Advertisements
عمرو بدر السكرتير العام المساعد لنقابة الصحفيين
عمرو بدر السكرتير العام المساعد لنقابة الصحفيين
ميسون أبو الحسن
Advertisements
وصف عمرو بدر السكرتير العام المساعد لنقابة الصحفيين، ورئيس لجنة الحريات بالنقابة، قرار مجلس الوزراء والهيئة الوطنية للصحافة اليوم، وقف التعيين بالمؤسسات الصحفية القومية بـ"الكارثة"، مؤكدًا أن مجبس النقابة سيناقش الأمر ويصدر بيانًا عاجلًا في هذا الشأن، بما يضمن حق الزملاء، وتطبيق نصوص القانون.

وقال في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، إن هذا القرار غريب، واتُخذ دون الرجوع إلى النقابة، مؤكدًا أن المجلس سيقف بجانب الزملاء ويدعم موقفهم وحقهم في التعيين، خاصة وأنهم قضوا سنوات طويلة في العمل داخل المؤسسات القومية على أمل التعيين، وهو حق أصيل لهم، يكفله القانون.

وأضاف "بدر" أن القرار يحتوي على كارثة ثانية، وهي وقف المد لسن المعاش، مما يجبر الزملاء على الإحالة للمعاش دون رغبتهم، بالمخالفة لقانون النقابة وقانون تنظيم الصحافة.

ولفت السكرتير العام المساعد، إلى أن البيان لوّح إلى وجود نية لدمج الإصدارات أو تصفية المؤسسات بدون الرجوع للنقابة، وهو ما أكدت عليه الجمعية العمومية في مارس الماضي، وأوصت مجلس النقابة بعدم اتخاذ أي قرار يخص التصفية أو الدمج دون الرجوع إليه.

وتابع: "غياب نقيب الصحفيين كارثية، وكأن هذه المؤسسات جدران، ولكنها تتكون من آلاف الصحفيين الذين لهم حق على النقابة أن تحمي حقوقهم، لدينا ملاحظات، وستكون النقابة طرفًا رئيسيًا في أي خطط، وذلك دفاعًا عن الزملاء".

وشدد "بدر" على أن مجلس النقابة يتواصل، وسيقوم بإصدار بيان عاجل وتوضيحي، يؤكد ضرورة الرجوع إلى النقابة قبل اتخاذ أي قرار، وللتأكيد على الدفاع عن حقوق الزملاء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وقف التعيين بالمؤسسات الصحفية القومية نقابة الصحفيين عمرو بدر الفجر

أخبار تهمك

رئيس الزمالك يكشف السر وراء التراجع عن صفقة عبد الله السعيد

منذ حوالي 11 ساعة

‫القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والنجم‬‎ بدوري أبطال أفريقيا.. قناة مجانية مفتوحة اعرف ترددها

منذ أقل من نصف ساعة

« يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة الهلال السوداني وبلاتينيوم بث مباشر YALLA Hilal كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش الهلال السوداني "صقور الجديان"

منذ يوم

عاجل.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد النجم الساحلي

منذ حوالي 8 ساعات

رفع حالة الطوارئ بموانئ ومطارات البحر الأحمر

منذ حوالي 4 ساعات

هجوم عنيف من الصحافة الاسبانية علي كيكي سيتين ولاعبي برشلونة بعد السقوط في الميستايا

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. إطلاق نار على سيارة شقيق نائبين ببني سويف

منذ حوالي 6 ساعات

فيروس كورونا يهدد سوق المحمول في مصر

منذ حوالي 3 ساعات

خاص.. عرض كويتي يُنقذ نجم الأهلي من جحيم فايلر

منذ يوم

أزمة جديدة في الأهلي بسبب صالح جمعة

منذ يوم

مصدر بوزارة الإتصالات يفجر مفاجأة بشأن صفقة بيع "فودافون"

منذ ساعة

نجوم برشلونة يعصون كيكي سيتين

منذ حوالي 7 ساعات

خاص.. وكيل صالح جمعة يكشف حقيقة اقترابه من الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

منذ يوم

«يلا شوت» ahly مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الأهلي رابط yalla shoot

الآن

فايلر يجهض أحلام أليو بادجي في مباراة الأهلي والنجم الساحلي

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

عمرو بدر: تصريحات 'الوزراء' بخصوص دمج المؤسسات الصحفية القومية 'تثير القلق'

التشريعات والفصل التعسفي والمهنة.. أزمات وتحديات تواجه مجلس "الصحفيين" الجديد

مخاوف من التسريح.. هل سيصبح مشروع "رقمنة" المؤسسات الصحفية بابًا خلفيًا لـ الدمج؟ (تقرير)

مذكرة لنقيب الصحفيين لعقد اجتماع طارئ بشأن أزمة 'التحرير'

مجلس 'الصحفيين' يتضامن مع الزملاء بـ 'التحرير' ضد أكمل قرطام

أكمل قرطام يستعين ببلطجية للاعتداء على صحفيي 'التحرير'

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
01:52 م

فايلر يجهض أحلام أليو بادجي في مباراة الأهلي والنجم الساحلي

خاص.. عرض كويتي يُنقذ نجم الأهلي من جحيم فايلر

06:36 م

فيروس كورونا يهدد سوق المحمول في مصر

03:17 م

عاجل.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد النجم الساحلي

10:46 ص

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

11:09 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status