عمرو بدر: قرار وقف التعيين بالمؤسسات الصحفية القومية 'كارثة'

وصف عمرو بدر السكرتير العام المساعد لنقابة الصحفيين، ورئيس لجنة الحريات بالنقابة، قرار مجلس الوزراء والهيئة الوطنية للصحافة اليوم، وقف التعيين بالمؤسسات الصحفية القومية بـ"الكارثة"، مؤكدًا أن مجبس النقابة سيناقش الأمر ويصدر بيانًا عاجلًا في هذا الشأن، بما يضمن حق الزملاء، وتطبيق نصوص القانون.





وقال في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، إن هذا القرار غريب، واتُخذ دون الرجوع إلى النقابة، مؤكدًا أن المجلس سيقف بجانب الزملاء ويدعم موقفهم وحقهم في التعيين، خاصة وأنهم قضوا سنوات طويلة في العمل داخل المؤسسات القومية على أمل التعيين، وهو حق أصيل لهم، يكفله القانون.





وأضاف "بدر" أن القرار يحتوي على كارثة ثانية، وهي وقف المد لسن المعاش، مما يجبر الزملاء على الإحالة للمعاش دون رغبتهم، بالمخالفة لقانون النقابة وقانون تنظيم الصحافة.





ولفت السكرتير العام المساعد، إلى أن البيان لوّح إلى وجود نية لدمج الإصدارات أو تصفية المؤسسات بدون الرجوع للنقابة، وهو ما أكدت عليه الجمعية العمومية في مارس الماضي، وأوصت مجلس النقابة بعدم اتخاذ أي قرار يخص التصفية أو الدمج دون الرجوع إليه.





وتابع: "غياب نقيب الصحفيين كارثية، وكأن هذه المؤسسات جدران، ولكنها تتكون من آلاف الصحفيين الذين لهم حق على النقابة أن تحمي حقوقهم، لدينا ملاحظات، وستكون النقابة طرفًا رئيسيًا في أي خطط، وذلك دفاعًا عن الزملاء".



