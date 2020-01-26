Advertisements
Advertisements
Advertisements

."مرور الجيزة" تغلق شارع جمال الدين الأفغاني.. تعرف على السبب

الأحد 26/يناير/2020 - 05:56 م
Advertisements
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
Advertisements
أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، عن إغلاق شارع جمال الدين الأفغاني كليا من تقاطعه مع شارع الشعب، حتى تقاطعه مع شارع خاتم المرسلين، بالتنسيق مع الشركة المنفذة للمشروع القومي لمترو الأنفاق" الخط الرابع" بإجراء أعمال نقل مرافق "غاز طبيعي" والمتعارضة مع مسار المشروع.

وأوضحت المرور إلى أنه سوف يتم غلق شارع جمال الدين الأفغاني كليا بداية من تقاطعه مع شارع الشعب وحتى تقاطعه مع شارع خاتم المرسلين بدءا من اليوم الأحد وحتى يوم الأربعاء، على أن يكون العمل خلال الفترة من الساعة 9 مساءً وحتى الساعة 5 صباحًا فقط.

وواصلت المرور أنه سيتم العمل أثناء اختبار خطوط الغاز ولمدة "يومين" ابتداء من صباح يوم الخميس الموافق 30/1/2020 وحتى يوم الجمعة 31/1/2020 على أن يكون العمل الساعة 12 وحتى 5 صباحًا طوال فترة الاختبار.

وبينت المرور أن التحويلات المرورية سوف تكون علي الطريق القادم من شارع خاتم المرسلين اتجاه شارع الشعب يسلك شارع اللواء فاروق صبري، والقادم من شارع خاتم المرسلين اتجاه شارع الأهرام يسلك شارع فاطمة رشدي.

ووجه مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لسرعة الانتهاء من الأعمال وإعادة الشىء لأصله وعودة حركة المرور لطبيعتها دون تأخير.

وأهابت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالمواطنين الالتزام بتعليمات اللوحات الإرشادية والخدمات المرورية التي من المقرر نشرها بمحيط منطقة الأعمال لتفادي التكدسات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مرور الجيزة شارع جمال الدين الافغاني

أخبار تهمك

رئيس الزمالك يكشف السر وراء التراجع عن صفقة عبد الله السعيد

منذ حوالي 11 ساعة

« يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة الهلال السوداني وبلاتينيوم بث مباشر YALLA Hilal كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش الهلال السوداني "صقور الجديان"

منذ يوم

فايلر يجهض أحلام أليو بادجي في مباراة الأهلي والنجم الساحلي

منذ حوالي 5 ساعات

نجوم برشلونة يعصون كيكي سيتين

منذ حوالي 7 ساعات

‫القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والنجم‬‎ بدوري أبطال أفريقيا.. قناة مجانية مفتوحة اعرف ترددها

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد النجم الساحلي

منذ حوالي 8 ساعات

أزمة جديدة في الأهلي بسبب صالح جمعة

منذ يوم

«يلا شوت» ahly مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الأهلي رابط yalla shoot

الآن

خاص.. وكيل صالح جمعة يكشف حقيقة اقترابه من الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

هجوم عنيف من الصحافة الاسبانية علي كيكي سيتين ولاعبي برشلونة بعد السقوط في الميستايا

منذ ساعة و 15 دقيقة

خاص.. عرض كويتي يُنقذ نجم الأهلي من جحيم فايلر

منذ يوم

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

منذ يوم

فيروس كورونا يهدد سوق المحمول في مصر

منذ حوالي 3 ساعات

مصدر بوزارة الإتصالات يفجر مفاجأة بشأن صفقة بيع "فودافون"

منذ ساعة

رفع حالة الطوارئ بموانئ ومطارات البحر الأحمر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إطلاق نار على سيارة شقيق نائبين ببني سويف

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
01:52 م

فايلر يجهض أحلام أليو بادجي في مباراة الأهلي والنجم الساحلي

خاص.. عرض كويتي يُنقذ نجم الأهلي من جحيم فايلر

06:36 م

فيروس كورونا يهدد سوق المحمول في مصر

03:17 م

عاجل.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد النجم الساحلي

10:46 ص

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

11:09 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status