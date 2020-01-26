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كوريا الجنوبية تتوج بلقب كأس آسيا على حساب الأخضر الشاب

الأحد 26/يناير/2020 - 05:43 م
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كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية
أميرة فطيم
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توج منتخب كوريا الجنوبية بلقب كأس أمم آسيا تحت 23 سنة، بعدما حقق فوزا ثمينا على المنتخب السعودي بهدف دون رد، في المباراة النهائية بالبطولة التي جمعت بينهم مساء الأحد، على ملعب راجامانجالا الوطني بمدينة بانكوك التايلاندية.

والأخضر السعودي كان قد حجز رسميًا بطاقة الصعود إلى أولمبياد طوكيو 2020، بمجرد تأهله إلى نهائي كأس آسيا، وذلك بعد فوزه في المربع الذهبي على حامل اللقب أوزباكستان، بهدف نظيف.

وأهدر الأخضر أول فرصة محققه للتسجيل عند الدقيقة الحادية عشر، عن طريق المهاجم عبدالله الحمدان، قبل أن سيطر منتخب كوريا، على المباراة.

ونجح حارس مرمى المنتخب السعودي محمد الربيعي في التصدي لهجمات كورية خطيره أهمها في الدقيقة 19، والدقيقة 58.

وحسم المنتخب الكوري، اللقب بعدما سجل جيانج تاي هو هدف الفوز عند الدقيقة 112، ليعلن الحكم تتويج كوريا الجنوبية بلقب كأس آسيا على حساب الأخضر الشاب.

يذكر أن المنتخب السعودي تأهل إلى نهائي البطولة الآسيوية بعدما إعتلى صدارة مجموعته التي ضمت اليابان وقطر وسوريا، قبل أن يحقق فوزا ثمينا على منتخي تايلاند في ربع نهائي البطولة، ثم الفوز هلى منتخب أوزباكستان في المربع الذهبي.


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الكلمات المفتاحية

كوريا الجنوبية كاس اسيا تحت 23 سنة الان المنتخب السعودي

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