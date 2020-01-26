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طبيب فرنسي: فيروس كورونا الجديد يبدو أقل خطورة من السارس

الأحد 26/يناير/2020 - 05:49 م
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بوابة الفجر
هديل هاشم
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كشف مسؤولون فرنسيون، أول أمس الجمعة، عن ثلاث حالات مؤكدة للفيروس التاجي الذي تم تحديده حديثًا في فرنسا، وهي الحالات الأولى في أوروبا.

ووفقًا لصحيفة "فرانس 24"، قال رئيس قسم الصحة في فرنسا جيروم سالومون، مساء السبت: إن الثلاثة جميعهم في حالة "جيدة جدًا".

ومع ذلك، ظلت فرنسا تشعر بالقلق إزاء مواطنيها في مدينة ووهان، المدينة الصينية المقفلة الآن حيث بدأ تفشي المرض.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، يوم السبت، إن المسؤولين الفرنسيين والصينيين يدرسون "خيارات نهائية تسمح لمواطنينا الذين يرغبون في المغادرة".

وأضافت وزارة الخارجية الفرنسية إن القنصلية الفرنسية في ووهان على اتصال مستمر مع المواطنين، دون أن تذكر عددهم في المدينة.

وقال رئيس الصحة: إن الفرق الطبية ستبدأ، اليوم، في مطارات فرنسا، ولا سيما شارل ديجول في باريس، لمساعدة الركاب القادمين من مدن صينية مختلفة مع أسئلة أو مخاوف أو احتياجات طبية.

وأكد: "هذا المرض أقل خطورة بكثير من السارس، ونحن لا نقول هذا بناءً على مريضين، ولكننا نتحدث مع زملائنا الدوليين"، في إشارة إلى تفشي مرض التهاب الجهاز التنفسي الحاد في عام 2002 والذي قتل مئات الاشخاص.

وأوضح أن معدل الوفيات بسبب المرض الفيروسي الذي تم تحديده في الصين الشهر الماضي يعتقد حاليا أن أقل من 5 ٪، في حين أنه كان ضعف معدل الإصابة بالسارس.

أصاب الفيروس حتى الآن أكثر من 1200 شخص وقتل 41 شخصًا على الأقل، وكانت الغالبية العظمى من الإصابات وجميع الوفيات في الصين.

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الكلمات المفتاحية

مدينة ووهان كورونا الجديد فيروس فرنسا الصين

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