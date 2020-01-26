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انطلاق ندوة الاستحقاقات الدستورية بحزب الوفد (صور)

الأحد 26/يناير/2020 - 04:27 م
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الندوة
الندوة
دينا إبراهيم
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انطلقت منذ قليل، فعاليات ندوة اللواء رفعت قمصان، مستشار مجلس الوزراء لشئون الانتخابات، التي تنظمها لجنة الدفاع والأمن القومي بحزب الوفد برئاسة اللواء سفير نور، للحديث عن الاستحقاقات الدستورية الثلاثة القادمة وذلك بحضور المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد.

ومن المقرر أن يتحدث فيها اللواء دكتور رفعت قمصان عضو اللجنة العليا للانتخابات، عن التوعية الشاملة بهذه الاستحقاقات الدستورية الثلاثة.

ويحضر اللقاء قيادات حزب الوفد، وأعضاء الهيئة العليا والبرلمانية وعددًا كبيرًا من أعضاء الوفد، والنائب فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، والكاتب الصحفي عبد العزيز النحاس نائب رئيس الحزب، والدكتور ياسر الهضيبي نائب رئيس الحزب، وفيصل الجمال أمين صندوق الحزب، وطارق تهامي سكرتير مساعد الحزب، ومحمد فؤاد، رئيس اللجنة النوعية للشباب.

كما يحضر اللقاء أمل رمزي مساعد رئيس الحزب لشئون السياحة، وحمدي قوطة رئيس لجنة الصناعة، وإبراهيم الشريف عضو الهيئة العليا، والإعلامية حياة عبدون.
انطلاق ندوة الاستحقاقات الدستورية بحزب الوفد (صور)
انطلاق ندوة الاستحقاقات الدستورية بحزب الوفد (صور)
انطلاق ندوة الاستحقاقات الدستورية بحزب الوفد (صور)
انطلاق ندوة الاستحقاقات الدستورية بحزب الوفد (صور)
انطلاق ندوة الاستحقاقات الدستورية بحزب الوفد (صور)
انطلاق ندوة الاستحقاقات الدستورية بحزب الوفد (صور)
انطلاق ندوة الاستحقاقات الدستورية بحزب الوفد (صور)
انطلاق ندوة الاستحقاقات الدستورية بحزب الوفد (صور)
انطلاق ندوة الاستحقاقات الدستورية بحزب الوفد (صور)
انطلاق ندوة الاستحقاقات الدستورية بحزب الوفد (صور)
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الكلمات المفتاحية

ندوة مجلس الوزراء الوفد الاستحقاقات الدستورية

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