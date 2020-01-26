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دفن جثة طالب عثر عليها بمياه النيل في القليوبية

الأحد 26/يناير/2020 - 04:20 م
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أرشيفية
أرشيفية
محمد نبيل
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أمر المستشار محمد فايد رئيس نيابة مركز القناطر الخيرية، بالتصريح بدفن جثة طالب عثر عليها بنهر النيل فرع دمياط بجوار ورشة طوب تابعة لنقطة شبرا شهاب التابعة لدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وذلك لعدم وجود شبهة جنائية.

وتلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية بالعثور على جثة لطالب يدعى محمد سلامة، 17 سنة، متغيب عن منزلة من يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير من الشهر الحالي ومحرر محضر بتغيبه رقم 1005 إداري مركز القناطر الخيرية.

وتبين من تحريات المقدم محمد عشماوي أنه تم العثور اليوم على جثة المذكور بمياه نهر النيل فرع دمياط بجوار ورشة طوب التابعة لنقطة شبرا شهاب التابعة لدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وتحرر محضر بالواقعة وأصدرت النيابة العامة قرارها السابق.
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الكلمات المفتاحية

دفن جثة طالب القناطر الخيرية

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