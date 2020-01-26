عمرو دياب يفاجئ جمهوره باغنيته الجديدة خلال حفله بدبي

كشف الفنان عمرو دياب خلال حفله الغنائي بمدينة دبي عن اغنية "عم الطبيب" من اغاني البومه الجديد.





وقال "دياب" لجمهوره حتى فرقتى متعرفش الأغنية دى واللى يعرفها بس رامى سمير عازف الدرامز بالفرقة وموزع الأغنية.





وظهر "دياب" في هذا الحفل بماتشنج مع فرقته الموسيقية حيث ارتديا بنطال من اللون الأبيض وجاكت من اللون الاسود.









وعلى صعيد أخر غنى الهضبة مجموعة من أشهر أغنياته الجديدة والقديمة وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي تواجد في موقع الحفل قبل انطلاقه بساعات.







وأغنية "عم الطبيب" من كلمات صابر كمال وألحان عمرو دياب وتوزيع رامى سمير.