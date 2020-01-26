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أستاذ هندسة: غسل السيارات على الأسفلت يضر بشبكة الطرق

الأحد 26/يناير/2020 - 03:17 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق والمرور، إن المشروع القومي للطرق كان يهدف لدعم مشروعات التنمية المستدامة وتوفير فرص عمالة وتقليل معدلات التضخم في وقت كان يمر به الاقتصاد المصري بعنق زجاجة.

وأوضح "مهدي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الأحد، أننا الآن في المرحلة الثالثة والأخيرة من المشروع القومي للطرق، وبنهايتها يتم إضافة ما يزيد عن 7 آلاف كيلو من الطرق الحرة والمرصوفة، كما أن المحاور الرئيسية على مستوى الدولة أوشكت على الانتهاء، وكان هناك توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمحافظات أن يقوم كل محافظ بدراسة مشاكل الطرق والكباري والأنفاق داخل محافظته لإصلاحها، ومن هنا جاء اعتماد 3 مليار جنيه لرصف الطرق ودعم مبادرة "حياة كريمة" بالمحافظات وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وتابع أستاذ هندسة الطرق والمرور، أن المواطن عليه دور بإحسان استخدام مرافق الدولة فيما يخص الطرق، معقبًا: "بلاش حمولات زيادة وسير عكس الاتجاه، وغسل السيارات على الأسفلت في الشارع، والتي تؤدي للإضرار بالبنية الأساسية لشبكة الطرق"، مشددًا على أنه بدون المشروع القومي للطرق لن يكون هناك استثمار داخلي أو خارجي، أو تنمية مستدامة ومدن جديدة أو توسعات في مدن قائمة، فضلًا عن فرص العمل التي تم توفيرها، معتبرًا على أن هذا أبلغ رد على من يتحدث عن عدم جدوى مشروعات الطرق.
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الكلمات المفتاحية

هندسة طرق غسيل السيارات شبكة الطرق سيارات

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