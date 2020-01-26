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ليبيا: الجيش يسيطر على مناطق جديدة في سرت

الأحد 26/يناير/2020 - 03:06 م
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سرت
سرت
وكالات
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سيطرت قوات الجيش الوطني الليبي، اليوم الأحد، على منطقة زمزم وأبو قرين غرب سرت، بعد هروب الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق ومازال التقدم مستمرا نحو السدادة، وفقًا لموقع قناة العربية.

                                                                                

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يسعى لفرض سيطرته على ليبيا، من خلال تقديم الدعم اللازم لميليشيات حكومة "الوفاق" في العاصمة الليبية طرابلس المترنحة تحت ضربات وتقدم الجيش الليبي في أحياء رئيسية في العاصمة.

 

ويستخدم أردوغان، مرتزقه يُقدم لهم رواتب شهرية وأسلحة، إلى جانب غرفة عمليات داخل مطار طرابلس تضم ضباطا أتراكا، يتولون التنسيق بين قادة الميليشيات الليبية التابعة لـ "حكومة الوفاق"، والميليشيات السورية الوافدة.

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الكلمات المفتاحية

مناطق جديدة ليبيا سرت الجيش الليبي

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