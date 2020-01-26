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ردًا على شائعات حالة خالد النبوي الغير مستقرة.. أشرف زكي يصدر بيانا هاما يكشف التفاصيل

الأحد 26/يناير/2020 - 03:00 م
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، في بيان صادر عن النقابة منذ قليل، ردًا على الشائعات التي ترددت في الفترة الأخيرة بشأن الحالة الصحية للفنان خالد النبوي، والقائمين على حالته، موضحًا أن الأطباء القائمين على رعاية وعلاج الفنان خالد النبوي هما فقط الدكتور هشام صلاح بمستشفى القصر العيني الفرنساوي، والدكتور أحمد الجندي، ومركز الدكتور مجدي يعقوب. 


وأضاف "زكي" قائلًا: أن هؤلاء الأطباء هما الوحيدان المصرح لهما بالحديث عن حالته الصحية وليس لأي طبيب أخر الحق في ذلك.


واختتم "زكي" في نهاية البيان قائلًا: إن عائلة الفنان خالد النبوي ونقابة المهن التمثيلية يتقدمان ببالغ الشكر والامتنان للدكتور هشام صلاح والدكتور أحمد الجندي على ما يقومان به من جهد مخلص وأمين في رعاية الحالة الصحية للنجم المصري المحبوب خالد النبوي.


يذكر أن خالد النبوي قد تعرض منذ أيام لأزمة قلبية وهو ما استدعى دخوله المستشفى، حيث أجرى عملية قسطرة بمستشفى قصر العيني.


وقدم النبوي العديد من الأعمال الفنية منها تايه في أمريكا، الديلر، المسافر، إسماعيلية رايح جاي، من القاهرة إلى الزقازيق، ليلة عسل، ابن موت، مسألة مبدأ، حديث الصباح والمساء، صدق وعده، نحن لا نزرع الشوك، وكانت أخر أعماله "ممالك النار". 

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الكلمات المفتاحية

الحالة الصحية لخالد النبوي أشرف زكي

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