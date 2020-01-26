وزير الرياضة مع نجوم الفن في افتتاح سلسلة مطاعم أسبانية شهيرة بالقاهرة (صور)

تم مساء أمس افتتاح أول فرع لسلسة مطاعم أسبانية شهيرة في القاهرة، وتم إطلاق الفرع بحضور نخبة من نجوم الفن والرياضة، على رأسهم وزير الرياضة أشرف صبحي، والفنان هاني سلامة، وكابتن منتخب مصر السابق أحمد حسن، بالإضافة إلى نجم منتخب الكاميرون و برشلونة السابق صامويل إيتو، ونجم ريال مدريد السابق فرناندو موريانتس ومدير العلاقات الدولية برابطة الدوري الاسباني "لا ليجا" فرناندو سانشيز.

و أعرب صامويل إيتو عن سعادته بحضور افتتاح لا ليجا لاونج، مشيرا إلى أنه سعيد بدخول تلك التجربة المميزة في مصر، كما هو الحال في كل دول أوروبا بوجود مطاعم و بارات تحمل علامات تجارية لمؤسسات هامة و تخدم الجماهير.