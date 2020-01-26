live مشاهدة مباراة السعودية ضد كوريا الجنوبية بث مباشر مباراة السعودية أمام كوريا الجنوبية الان يلتقي منتخب السعودية الأولمبي مع نظيره منتخب كوريا الجنوبية، الأحد، الموافق 26-1-2020، في نهائي بطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا، والتي تستضيفها دولة تايلاند.





live مشاهدة مباراة السعودية ضد كوريا الجنوبية بث مباشر مباراة السعودية أمام كوريا الجنوبية الان ومن المقرر أن تقام المباراة بين منتخب السعودية وكوريا الجنوبية على ملعب راجامانجالا الدولي.





live مشاهدة مباراة السعودية ضد كوريا الجنوبية بث مباشر مباراة السعودية أمام كوريا الجنوبية الان ويطمح كلا المنتخبين أن يتوجا باللقب للمرة الأولى في تاريخهما، حيث انطلقت النسخة عام 2014 ولم يفز بها أي من المنتخبين، حيث توج منتخب العراق بأول نسخة من البطولة عام 2014، ثم فاز منتخب اليابان بالنسخة التي أقيمت عام 2016، وفاز منتخب أوزبكستان باللقب عام 2018.









live مشاهدة مباراة السعودية ضد كوريا الجنوبية بث مباشر مباراة السعودية أمام كوريا الجنوبية الان وخاض منتخب السعودية 3 مباريات في دور المجموعات، فاز





live مشاهدة مباراة السعودية ضد كوريا الجنوبية بث مباشر مباراة السعودية أمام كوريا الجنوبية الان على اليابان 2/1، ثم تعادل أمام قطر بدون أهداف، والفوز في الجولة الأخيرة على سوريا 1-0، وفي ربع النهائي واجه السعودية منتخب تايلاند، وفاز عليه 1-0، ثم تغلب على منتخب أوزبكستان بالنتيجة ذاتها.

وعلى الجانب الآخر لعب منتخب كوريا الجنوبية 3 مباريات في دور المجموعات، حيث حقق الفوز على الصين 1-0، ثم فاز على إيران 2-1، وفاز بنفس النتيجة على أوزبكستان في الجولة الأخيرة، وواجه منتخب كوريا الجنوبية في ربع النهائي الأردن، وفاز عليه 2-0، وفاز



