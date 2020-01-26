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اليوم.. طرق الوقاية من 'كورونا' ببرنامج مصر النهاردة

الأحد 26/يناير/2020 - 01:47 م
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أرشيفية
أرشيفية
ميسون أبو الحسن
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يستعرض الليلة، برنامج مصر النهاردة على شاشة القناة الأولى، مستقبل الاستثمار العقاري في مصر، وجهود الدولة لخلق فرص جديدة لتطوير هذا النشاط، ليحقق أعلى استفادة منه، وستضيف الفقرة المهندس طارق شكري رئيس غرفة الاستثمار العقاري.


كما تستعرض الحلقة في فقرتها الثانية، طرق الوقاية من فيروس الكورونا، من خلال ضيف الفقرة الدكتور مجدي بدران استشاري أمراض الصدر والحساسية، الذي يقدم كافة الإرشادات والنصائح للوقاية من المرض.

يذكر أم البرنامج تقديم ريهام الديب وأحمد سمير، ويُذاع في العاشرة مساءً على شاشة القناة الأولى.
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