درة لـ خالد النبوي: "حمدالله على سلامتك"





حرصت الفنانة التونسية درة على الدعاء لزميلها الفنان خالد النبوي بعد أزمتة الأخيرة والدعاء له، من خلال حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، ونشرت درة صورتان تجمعها بالنبوي وقامت بالتعليق عليها قائلة:"‏حمدلله على سلامتك، ربنا يكمل شفائك على خير يارب و تقوم بالسلامة".



يشار إلى أن الفنان خالد النبوي تعرض لأزمة صحية دخل على إثرها المستشفى، وقام بتركيب دعامة في القلب، حيث أعلنت زوجته ذلك وطلبت من الجمهور الدعاء له.



يذكر أن درة وخالد النبوي يعرض لهم في صالات السينما حاليا فيلم " يوم وليلة" والذى عرض فى السينمات من يوم 6 يناير وشارك فى بطولته كل من خالد سرحان، محمد عادل، حمزة العيلي، محمد جمعة وشادى أسعد، تأليف يحيى فكرى، وإخراج أيمن مكرم، والفيلم شارك فى الدورة الثانية من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربى بالمغرب، وحصل الفنان أحمد الفيشاوى على جائزة أحسن ممثل من المهرجان عن دوره فى الفيلم، كما تم عرضه فى مهرجان مالمو السينمائي، ضمن فعاليات الدورة التاسعة.



والجدير بالذكر أن آخر أعمال درة الدرامية، مشاركتها في مسلسل" بلا دليل "، والمسلسل تم عرضه مؤخرًا على قناة"cbc"، وهو بطولة خالد سليم،هاجر الشرنوبي،درة،ديانا هشام، عمر الشناوي،أشرف زكي، حازم سمير،نيكولا معوض، إسلام جمال،والمسلسل من تأليف إنجي علاء، إخراج منال الصيفي، إنتاج سينرجي.