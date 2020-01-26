Advertisements
Advertisements
Advertisements

درة لـ خالد النبوي: "حمدالله على سلامتك"

الأحد 26/يناير/2020 - 01:44 م
Advertisements
درة
درة
رانيا ماهر
Advertisements


حرصت الفنانة التونسية درة على الدعاء لزميلها الفنان خالد النبوي بعد أزمتة الأخيرة والدعاء له، من خلال حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، ونشرت درة صورتان تجمعها بالنبوي وقامت بالتعليق عليها قائلة:"‏حمدلله على سلامتك، ربنا يكمل شفائك على خير يارب و تقوم بالسلامة".

يشار إلى أن الفنان خالد النبوي تعرض لأزمة صحية دخل على إثرها المستشفى، وقام بتركيب دعامة في القلب، حيث أعلنت زوجته ذلك وطلبت من الجمهور الدعاء له.

يذكر أن درة وخالد النبوي يعرض لهم في صالات السينما حاليا فيلم " يوم وليلة" والذى عرض فى السينمات من يوم 6 يناير وشارك فى بطولته كل من خالد سرحان، محمد عادل، حمزة العيلي، محمد جمعة وشادى أسعد، تأليف يحيى فكرى، وإخراج أيمن مكرم، والفيلم شارك فى الدورة الثانية من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربى بالمغرب، وحصل الفنان أحمد الفيشاوى على جائزة أحسن ممثل من المهرجان عن دوره فى الفيلم، كما تم عرضه فى مهرجان مالمو السينمائي، ضمن فعاليات الدورة التاسعة.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال درة الدرامية، مشاركتها في مسلسل" بلا دليل "، والمسلسل تم عرضه مؤخرًا على قناة"cbc"، وهو بطولة خالد سليم،هاجر الشرنوبي،درة،ديانا هشام، عمر الشناوي،أشرف زكي، حازم سمير،نيكولا معوض، إسلام جمال،والمسلسل من تأليف إنجي علاء، إخراج منال الصيفي، إنتاج سينرجي.
Advertisements

أخبار تهمك

نجوم برشلونة يعصون كيكي سيتين

منذ ساعتين و 40 دقيقة

«يلا شوت» ahly مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الأهلي رابط yalla shoot

الآن

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

منذ يوم

صفقة "الفنكوش".. كيف ستخرج فودافون من مصر؟

منذ ساعة و 28 دقيقة

زيدان يدافع عن جاريث بيل

منذ أقل من ساعة

« يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة الهلال السوداني وبلاتينيوم بث مباشر YALLA Hilal كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش الهلال السوداني "صقور الجديان"

منذ يوم

خاص.. وكيل صالح جمعة يكشف حقيقة اقترابه من الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

خاص.. عرض كويتي يُنقذ نجم الأهلي من جحيم فايلر

منذ حوالي 19 ساعة

كيكي سيتين يفتح النار على نجوم برشلونة

منذ ساعتين و 54 دقيقة

رئيس الزمالك يكشف السر وراء التراجع عن صفقة عبد الله السعيد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد النجم الساحلي

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يدفع ثمن إقالة فالفيردي

منذ 37 دقيقة

برشلونة بين خيارين أحلاهما مر

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. تطورات جديدة في إجراءات وزارة الصحة لمنع انتشار الكورونا

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. إطلاق نار على سيارة شقيق نائبين ببني سويف

منذ ساعة و 13 دقيقة

3 نقاط تكفي الأهلي للتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:42 م

عاجل.. إطلاق نار على سيارة شقيق نائبين ببني سويف

خاص.. عرض كويتي يُنقذ نجم الأهلي من جحيم فايلر

06:36 م

عاجل.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد النجم الساحلي

10:46 ص

برشلونة بين خيارين أحلاهما مر

01:32 م

نجوم برشلونة يعصون كيكي سيتين

11:15 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status