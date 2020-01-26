البابا فرنسيس يترأس قداس أحد الكلمة





وألقى البابا عظة قال فيها: إن يسوع هو، كلمة الله، قد جاء ليكلّمنا بكلماته وحياته. وفي أحد كلمة الله الأول هذا نذهب إلى بداية بشارته إلى ينابيع كلمة الحياة، يساعدنا إنجيل اليوم الذي يقول لنا كيف وأين ولمن بدأ يسوع يبشّر.



وتابع الأب الأقدس "كيف بدأ؟ بجملة بسيطة جدًّا: "تُوبوا، قدِ اقتَربَ مَلكوتُ السَّمَوات". هذا هو أساس جميع خطاباته: أن يقول لنا أن ملكوت السماوات قريب. وماذا يعني هذا الأمر؟ إن ملكوت السماوات يعني ملكوت الله أو أسلوبه في الملك والقيام أمامنا".



واختتم البابا فرنسيس، عظته بالقول "أيها الإخوة والأخوات الأعزاء لنفسح المجال لكلمة الله! ولنقرأ يوميًّا بضع آيات من الكتاب المقدّس، ولنبدأ من الإنجيل: لنتركه مفتوحًا على طاولة في البيت، لنحمله في جيوبنا، لنعرضه على هواتفنا ولنسمح له بأنه يلهمنا يوميًّا فسنكتشف أنّ الله قريب منا وبأنّه ينير ظلماتنا ويقودنا بمحبة".

ترأس قداسة البابا فرنسيس، صباح اليوم الأحد، القداس الإلهي في بازيليك القديس بطرس، بمناسبة الاحتفال بـ"أحد كلمة الله",