تأجيل دعوى بطلان اعتماد ميزانية نقابة المحامين لـ23 فبراير

أجلت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، الأحد، الدعوى المقامة من إبراهيم سعودي المحامي، التي تطالب بوقف وإلغاء قرار الجمعية العمومية لنقابة المحامين، باعتماد ميزانية النقابة، لـ23 فبراير المقبل؛ لإدخال الجهاز المركزي للمحاسبات خصما في الدعوى.



واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 8902 لسنة 74 قضائية، نقيب المحامين بصفته القانونية، وطالبت ببطلان قرار اعتماد ميزانية نقابة المحامين في الجمعية العمومية المنعقدة في 23 أكتوبر عام 2016، وإلغاء ما يترتب عليها من آثار.



وأشارت الدعوى، إلى أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، أكدت أن النقابة دأبت على عدم الرد على تقارير الجهاز منذ عام 2006 رغم التعهد بذلك في محاضر رسمية.



وأضافت الدعوى أنه جاء بالتقرير أن نقابة المحامين دأبت على عدم موافاة الجهاز ببعض أوامر الصرف والمستندات المؤيدة لها، وكذا عدم إرفاق إيضاحات ومتممات لبعض الحسابات بالميزانيات، ما دعا الجهاز إلى رفض عدد من الميزانيات وإبداء ملاحظات على ميزانيات أخرى لم يتم الرد عليها.