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بداية من 9 فبراير.. جامعة عين شمس تنظم دورات تدريبية للعاملين

الأحد 26/يناير/2020 - 01:22 م
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جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
أية حمروشي
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تنظم الإدارة العامة للتنظيم والإدارة بجامعة عين شمس، تحت إشراف الدكتور ناصر كامل مدير عام الإدارة، عددًا من الدورات التدريبية للعاملين في "شئون العاملين والتحول الرقمي والعلاقات العامة والإعلام، واللغة الإنجليزية، والإدارة المكتبية الحديثة".

كما يتم تنظيم دورة تدريبية في مجال الوظائف الحرفية والخدمات المعاونة وذلك للعاملين في الوظائف الحرفية والخدمات المعاونة وتستمر الدورات في الفترة من ٩ فبراير حتى ١٧ من مارس، ويحاضر بها نخبه من المتخصصين في مختلف المجالات.
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الكلمات المفتاحية

دورات تدريبية جامعة عين شمس اخبار مصر

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