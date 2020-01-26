بداية من 9 فبراير.. جامعة عين شمس تنظم دورات تدريبية للعاملين



كما يتم تنظيم دورة تدريبية في مجال الوظائف الحرفية والخدمات المعاونة وذلك للعاملين في الوظائف الحرفية والخدمات المعاونة وتستمر الدورات في الفترة من ٩ فبراير حتى ١٧ من مارس، ويحاضر بها نخبه من المتخصصين في مختلف المجالات.

تنظم الإدارة العامة للتنظيم والإدارة بجامعة عين شمس، تحت إشراف الدكتور ناصر كامل مدير عام الإدارة، عددًا من الدورات التدريبية للعاملين في "شئون العاملين والتحول الرقمي والعلاقات العامة والإعلام، واللغة الإنجليزية، والإدارة المكتبية الحديثة".