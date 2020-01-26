برشلونة بين خيارين أحلاهما مر

يبدو أن نادي برشلونة الإسباني يدفع ثمن خطأ إقالة إرنستو فالفيردي من منصبه وهو ما ظهر في الخسارة بهدفين نظيفين أمام فالنسيا في الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن برشلونة سيدفع ثمن إقالة إرنستو فالفيردي في منتصف الموسم، وهو الأمر الذي لم يحدث لأي مدرب في النادي الكتالوني خلال آخر 17 عامًا.

وأشارت إلى أنه بشكل عام فإن تغيير المدرب في منتصف الموسم أمر ليس جيدًا، بل يجب اللجوء له فقط في الحالات الصعبة التي تتطلب إجراءات صارمة مثل ابتعاد النادي عن تحقيق أهدافه بينما كان فالفيردي متصدرًا في الليجا ودوري أبطال أوروبا.

وكشفت عن أن كيكي سيتين لن يحصل على الوقت الكافي لنقل أفكار إلى اللاعبين لأن إحداث ثورة في الفريق يستغرق بعض الوقت، لكن برشلونة لا يملك وقتًا الآن.

وأضافت أن كيكي سيتين بين خيارين أحلاهما مر فالأول هو أن يتمسك بتطبيق أفكاره حتى لو كان ثمن ذلك خسارة الألقاب أما الثاني أن يكون عمليًا، ويبحث عن تحقيق نتائج إيجابية على المدى القصير ثم يؤجل ثورته وأفكاره إلى الصيف المقبل.