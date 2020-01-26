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الرقابة المالية تمد مهلة تقديم عرض شراء إجباري على أسهم الإسكندرية لأسمنت بورتلاند

الأحد 26/يناير/2020 - 12:01 م
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محمد عصام
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أعلنت هيئة الرقابة المالية، اليوم الأحد، أنها قامت بمد المهلة الممنوحة لشركة تيتان الدولية للأسمنت المساهم الرئيسي غير مباشر في شركة الإسكندرية للتنمية المحدودة في تقديم عرض شراء إجباري للمساهمين في شركة الإسكندرية لاسمنت بورتلاند.

وكانت شركة تيتان الدولية للأسمنت قد استحوذت بالكامل على شركة الأسكندرية للتنمية المحدودة المالكة بنسبة 88.9% من أسهم الاسكندرية لاسمنت بور تلاند؛ لذلك استجوب عليها تقديم عرض شراء إجباري خلال شهر من تاريخ 26 -11 -2019 مرفقا به القيم العادلة.

واشارت هيئة الرقابة المالية، إلى أن الشركة ومع انتهاء المهلة الممنوحة لها قدمت مبررات بمد المهل من جديد، وهي ما وافقت عليه الهيئة، مؤكدة أن المهلة الجديدة ستكون شهر من تاريخ انتهاء المدة الممنوحة من الهيئة.
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