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شرح دعاء "اللهم اني أعوذ بك من البرص"

الأحد 26/يناير/2020 - 11:26 ص
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بوابة الفجر
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ننشر لكم في السطور التالية شرح دعاء "اللهم إني أعوذ بك من البرص، والجنون، والجذام، ومن سيء الاسقام.

البرص: داءٌ معروف، نسأل اللّه عز وجل التعافي منه، ومن كل داءِ، وهو بياض يقع في الجسد، مما يغير الصورة والشكل.

الجنون: زوال العقل.

الجذام: علة تسقط الشعر وتفتت اللحم وتجري الصديد مما ينفر الناس منه لبشاعته .

سيئ الأسقام: الأمراض القبيحة الرديئة.

استعاذ محمد صلى الله عليه وسلم من الأمراض التي تطرأ على الإنسان وتغير في الخلقة، حيث يظهر في الأعضاء بياضا غريبا، ويجلب الحزم والهم لصاحبه، أما الجنون فقد أكد النبي أنه ذهاب العقل، وهو على درجات مختلفة منه.

أما الجذام، فهو مرض خطير، وشديد، يؤدي إلىىسقوط الشعر، وتقطع الأعضاء، واللحم، وينفر الناس منه لشدة فظاعته.

أما قوله "من سيئ الأسقام"، فهو مرض خطير جدا كاليل والفالج، والسرطان، والإيدز، وغير ذلك.
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الكلمات المفتاحية

سيء الاسقام دعاء اللهم اني اعوذ بك من البرص الرسول الجزم البرص الادعية

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