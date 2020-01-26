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فايلر: هذه أسباب تراجع الأهلي في إفريقيا.. ولكن
الأحد 26/يناير/2020 - 11:36 ص
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علي نبوي
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شدد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على ثقته وقدرتهم على حصد النقاط الثلاث اليوم أمام النجم الساحلي التونسي في دوري أبطال إفريقيا.
وأشار فايلر إلى صعوبة المنافسات الإفريقية مقارنة بنظيرتها المحلية؛ نظرا لأن مسابقة دوري الأبطال الإفريقي تضم مجموعة من الأندية هي الأقوى على مستوى القارة السمراء.
وقال فايلر قبل ساعات من مواجهة النجم الساحلي التونسي اليوم: "نعم الدوري المحلي يضم أندية قوية ولكن مستوى المنافسة أقل من منافسات دوري إبطال إفريقيا".
وأوضح أن هناك ظروفا أخرى تزيد من صعوبة المهمة الإفريقية منها السفر لساعات طويلة والتنقل بين الدول، فضلا عن الظروف المناخية والرطوبة وغيرها؛ مما يبرهن على أن الظروف مختلفة تماما بين المنافسات المحلية والإفريقية، ومن ثم يحدث أحيانا تباين في المستوى ما بين الأداء في الدوري وبطولة إفريقيا
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