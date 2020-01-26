فايلر: هذه أسباب تراجع الأهلي في إفريقيا.. ولكن

شدد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على ثقته وقدرتهم على حصد النقاط الثلاث اليوم أمام النجم الساحلي التونسي في دوري أبطال إفريقيا.



