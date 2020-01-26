وزير الصحة الصيني: المعلومات المتوفرة عن فيروس كورونا محدودة

أكد وزير الصحة الصيني ما شياووي، اليوم الأحد، أن المعلومات المتوفرة عن فيروس كورونا الجديد محدودة.

وقال وزير الصحة الصيني، في مؤتمر صحفي، إنه من غير الواضح ما هي المخاطر الناجمة عن طفرات هذا الفيروس، مشيرًا إلى أن قدرة "كورونا" على الانتقال بالعدوى تزداد قوة.

وسجلت السلطات الصينية، 56 حالة وفاة و1985 حالة إصابة جراء انتشار فيروس كورونا الجديد (2019-إن.سي.أو.في) في شتى أنحاء البلاد.

أعلنت السلطات الصينية، إجراءات جديدة في محاولة لاحتواء انتشر الفيروس المسبب التهاب رئوي حاد، كما فرضت قيودا على التنقلات لمنع انتشار الالتهاب الرئوي الفيروسي الحاد الذي أصيب به نحو ألفي شخص وأودى بحياة 56.