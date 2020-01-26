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حبس سائق "توك توك" لترويجه الترامادول والبانجو بحلوان

الأحد 26/يناير/2020 - 11:22 ص
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متهم
متهم
داليا عادل
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قررت النيابة العامة حبس سائق "توك توك" لحيازته 70 قرص ترامادول، وربع كيلو بانجو، بقصد الإتجار بهما، 4 أيام، على ذمة التحقيقات.

وطالبت النيابة، بالتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيميائي وإرسال تقرير وافٍ بها.

وتعود تفاصيل الواقعة، في أثناء خروج النقيب محمود سعداوي، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، لتفقد الحالة الأمنية وضبط الخارجين على القانون، حيث أنه حال مروره بمنطقة كفر العلو، اشتبه في المدعو حمدي راشد، 35 سنة، مقيم بعرب كفر العلو، حال استقلاله دراجة بخارية "توك توك".

وبتفتيشه، عثر بحوزته على ربع كيلو من نبات البانجو، و70 قرص ترامادول، وتم القبض عليه واقتياده لديوان القسم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.
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الكلمات المفتاحية

نيابة متهم حوادث حبس

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