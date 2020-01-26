يستضيف الأهلي نظيره النجم الساحلي التونسي في الساعة التاسعة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

ويخطط كارلوس جاريدو المدير الفني لفريق النجم الساحلي لتحقيق نتيجة إيجابية ضد الأهلي من خلال التشكيل الناري الذي سيعتمد عليه.

تشكيل النجم الساحلي المتوقع ضد الأهلي

حراسة المرمى: أشرف كرير





خط الدفاع: وجدي كشريدة ومرتضى بن وناس وزياد بوغطاس وعمار الجمل

خط الوسط: أمين بن عمر ومحمد المثناني وسليم بوخنشوش وإيهاب المساكني

خط الهجوم: فراس بالعربي وكريم عريبي