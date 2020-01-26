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تعرف على معنى الملكية الفكرية.. وإنشاء معهد قومي لها في مصر

الأحد 26/يناير/2020 - 10:37 ص
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور ياسر جادالله، عميد المعهد القومي للملكية الفكرية، إن الملكية الفكرية هى ملكية الأفكار، وتنقسم إلى نوعين ملكية صناعية وتشمل براءات الاختراع، العلامات التجارية، التصميات الصناعية، والنوع الآخر هو الملكية الأدبية.

وأشار "جادالله"، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأحد، إلى أن الملكية الفكرية الصناعية أعلى مردود من الملكية الأدبية، منوها بأن الملكية الفكرية لا تعتمد على الفنون فقط، مضيفا أن البعض كان يعتقد أن الملكية الفكرية ليست أساسية في مصر.

وأضاف عميد المعهد القومي للملكية الفكرية، أنه كان ينظر للملكية الفكرية أنها تخص الدولة المتقدمة فقط، معلقا: "كان عندنا إيه بننتجه حتى ننشأ له مؤسسة تعليمية"، موضحا أن الملكية الفكرية موجودة في مصر ولكن كان ينظر إليها بأنه يمكن تدريسها في كلية الحقوق أو التجارة، ولكن الوضع اختلف الآن وأصبح هناك اهتمام خاص بها حتى أنشىء هذا المعهد.
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جامعات الملكية الفكرية المعهد القومي للملكية الفكرية أخبار مصر

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