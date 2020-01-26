مفاجأة.. هذا ما خططه الإخوان لـ ناديي الأهلي وسموحة (فيديو)

كشف خالد الزعفراني، الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، أن جماعة الإخوان كانت مهتمة بالسيطرة على الأندية الرياضية، لافتا إلى أنهم كانوا يخططون للسيطرة على ناديي الأهلي وسموحة.



وأشار "الزعفراني"، خلال حواره مع الإعلامية أماني الخياط ببرنامج "الكبسولة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أنه كان مخطط أن يتولى حسن البرنس نادي سموحة، بينما يتولى حسن مالك النادي الأهلي، منوها بأن أعضاء سموحة أفشلوا مخطط السيطرة على النادي.



وأضاف الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، أن الإخوان كانوا يحاولون استقطاب إداريين ولاعبين داخل النادي الأهلي، كما أنهم توسعوا في الفترة الأخيرة من حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.

