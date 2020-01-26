انتهاء تصوير الجزء الأول من مسلسل "الآنسة فرح" في هذا الموعد

كشفت الفنانة أسماء أبو اليزيد عن موعد انتهاء الجزء الأول من مسلسل "الآنسة فرح"، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات"إنستجرام".



نشرت أسماء صورة من كواليس المسلسل،ظهرت في الصورة وهي برفقة الفنانة رانيا يوسف، وعلقت على الصورة قائلة :"النهاردة و بكرة آخر حلقتين في الموسم الأول من مسلسل الآنسة فرح، هتوحشونا لحد ما نشوفكم تاني".



يُشار أن مسلسل "الآنسة فرح"، مأخوذ من فورمات أجنبى، ومكون من ٩٠حلقة،وهو بطولة :رانيا يوسف،محمد الكيلاني، تامر فرج، أحمد مجدي، أسماء أبو اليزيد، هبة عبد العزيز ، عارفة عبد الرسول.