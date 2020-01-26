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إيران تتراجع وتعرض على ترامب التفاوض.. والأخير: "لا شكرًا"

الأحد 26/يناير/2020 - 08:29 ص
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ترامب
ترامب
وكالات
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رفض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، عرض بالتفاوض قدمه وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف.

 

وكان وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، صرح بأن "طهران تريد إجراء مفاوضات، لكنها ترغب في رفع العقوبات"، بينما رد ترامب سريعا عبر حسابه بموقع "تويتر بالرفض على عرض التفاوض "لا شكرا".

 

وقد أبدى ظريف، خلال مقابلة صحفية استعداد بلاه للانخراط مجددا في مفاوضات مع الولايات المتحدة لحل القضايا العالقة بينهما، ولا سيما الملف النووي.

 

وأعلنت الولايات المتحدة، الانسحاب من الاتفاق النووي عام 2018، وأعادت فرضت العقوبات عليها، فيما يعرف بحملة الضغوط القصوى.

 

ووصف ترامب ، الاتفاق النووي الذي أبرمه سلفه باراك أوباما عام 2015، بـ"الكارثي"، وفتح في الوقت نفسه أمام إيران الباب أمام اتفاق جديد، يمنعها من امتلاك سلاح النووي، متعهدًا بألا تحصل طهران على قنبلة نووية، ما دام رئيسا للولايات المتحدة.

 

وانسحبت إيران، وفي وقت سابق من يناير الجاري عمليا من الاتفاق النووي، عندما أزلت القيود التي كانت مفروضة عليها بموجب الاتفاق على برنامجها النووي.

 

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