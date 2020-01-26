Advertisements
Advertisements
Advertisements

يلا شوت مشاهدة مباراة روما ولاتسيو بث مباشر اليوم 26-1-2020 في الدوري الإيطالي

الأحد 26/يناير/2020 - 08:08 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
روما ولاتسيو بث مباشر , مباراة روما اليوم ديربي العاصمة روما الجولة الحادية والعشرون مرحلة الاياب , في اطار مباريات الاحد الممتاز من الدوري الايطالي سنكون علي موعد مع مواجهة الديربي الذي سيجمع بين روما ولاتسيو في لقاء سيقام علي ملعب الفريقين ملعب الاولمبيكو معقل فريقي العاصمة. مشاهدة مباراة روما ولاتسيو بث مباشر 26-01-2020 الكالتشيو لاتسيو المنتشي الموسم الماضي بتحقيقه لقب كاس ايطاليا وتحقيق الانتصار علي روما في اخر مواجهة جمعت بين الفريقين في الموسم الماضي بنتيجة 3-0 سيحاول مواصلة تلك الانتعاشة والتفوق علي غريمه التقليدي فريق روما في لقاء سيكون قوي وصعب بين الفريقين. روما ولاتسيو الذين يستعدا من اجل المشاركة في دور ال32 من الدوري الاوروبي وتمثيل الكرة الايطالية في تلك البطولة سيحاولا اليوم اثبات قدرتهما من خلال مباراة الديربي التي تعني الكثير بالنسبة لجمهور الفريقين فهي لقاء خاص وبطولة خاصة بينهما وسيحاول كلا منهما اليوم التفوق علي الاخر لاسعاد جماهيره في نهاية المشوار.
Advertisements

أخبار تهمك

أشرف حكيمي يحسم موقفه من العودة لريال مدريد

منذ ساعتين و 17 دقيقة

الصحة تزف خبر سار عن وضع "فيروس كورونا" في مصر

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. محمد بن سلمان يرصد مبلغ ضخم لشراء أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ حوالي 16 ساعة

بعد السقوط أمام فالنسيا.. مقارنة بين بداية كيكي سيتين وفالفيردي مع برشلونة (أرقام)

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات جديدة بشأن إصابة رمضان صبحي

منذ حوالي 8 ساعات

أزمة جديدة في الأهلي بسبب صالح جمعة

منذ حوالي 22 ساعة

هل لا يوجد علاج لفيروس "كورونا"؟.. الصحة ترد

منذ أقل من ساعتين

«يلا شوت» ahly مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الأهلي رابط yalla shoot

الآن

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة زيسكو وأول أغسطس بث مباشر اليوم كورة ستار مباراة زيسكو وأول أغسطس بث مباشر

منذ حوالي 20 ساعة

عميد معهد القلب السابق يكشف عن كارثة تهدد حياة الإنسان

منذ حوالي 8 ساعات

انخفاض في درجات الحرارة.. وطقس شديد البرودة اليوم الأحد

منذ أقل من ساعتين

رئيس الزمالك يكشف السر وراء التراجع عن صفقة عبد الله السعيد

منذ ساعتين و 5 دقيقة

خاص.. عرض كويتي يُنقذ نجم الأهلي من جحيم فايلر

منذ حوالي 15 ساعة

« يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة الهلال السوداني وبلاتينيوم بث مباشر YALLA Hilal كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش الهلال السوداني "صقور الجديان"

منذ حوالي 19 ساعة

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

منذ حوالي 22 ساعة

خاص.. وكيل صالح جمعة يكشف حقيقة اقترابه من الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:36 م

خاص.. عرض كويتي يُنقذ نجم الأهلي من جحيم فايلر

رئيس الزمالك يكشف السر وراء التراجع عن صفقة عبد الله السعيد

07:10 ص

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

11:09 ص

«يلا شوت» ahly مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الأهلي رابط yalla shoot

08:30 م

انخفاض في درجات الحرارة.. وطقس شديد البرودة اليوم الأحد

07:33 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status