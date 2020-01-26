يلا شوت مشاهدة مباراة روما ولاتسيو بث مباشر اليوم 26-1-2020 في الدوري الإيطالي

روما ولاتسيو بث مباشر , مباراة روما اليوم ديربي العاصمة روما الجولة الحادية والعشرون مرحلة الاياب , في اطار مباريات الاحد الممتاز من الدوري الايطالي سنكون علي موعد مع مواجهة الديربي الذي سيجمع بين روما ولاتسيو في لقاء سيقام علي ملعب الفريقين ملعب الاولمبيكو معقل فريقي العاصمة. مشاهدة مباراة روما ولاتسيو بث مباشر 26-01-2020 الكالتشيو لاتسيو المنتشي الموسم الماضي بتحقيقه لقب كاس ايطاليا وتحقيق الانتصار علي روما في اخر مواجهة جمعت بين الفريقين في الموسم الماضي بنتيجة 3-0 سيحاول مواصلة تلك الانتعاشة والتفوق علي غريمه التقليدي فريق روما في لقاء سيكون قوي وصعب بين الفريقين. روما ولاتسيو الذين يستعدا من اجل المشاركة في دور ال32 من الدوري الاوروبي وتمثيل الكرة الايطالية في تلك البطولة سيحاولا اليوم اثبات قدرتهما من خلال مباراة الديربي التي تعني الكثير بالنسبة لجمهور الفريقين فهي لقاء خاص وبطولة خاصة بينهما وسيحاول كلا منهما اليوم التفوق علي الاخر لاسعاد جماهيره في نهاية المشوار.