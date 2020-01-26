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رئيس الزمالك يكشف السر وراء التراجع عن صفقة عبد الله السعيد

الأحد 26/يناير/2020 - 07:10 ص
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عبد الله السعيد
عبد الله السعيد
علي خلاف
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كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السبب وراء تراجع مجلس الأبيض عن التعاقد مع عبد الله السعيد صانع ألعاب فريق بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

تعاقد الزمالك مع عبد الله السعيد
وقال مرتضى منصور رئيس الزمالك أن سبب عدم ضم عبد الله السعيد للفريق الأبيض فى انتقالات يناير، هو تراجعه سابقا عن الانضمام للزمالك، رغم توقيعه على العقود.

وأكد رئيس الزمالك فى تصريحات صحفية عقب مباراة مازيمبى : "كيف أضم عبد الله السعيد بعدما وقع للزمالك وعاد بعدها للأهلى مجددا" .

وتابع منصور : " لن أضم لاعب عنده أربعين سنة وترك الزمالك ووقع للأهلى".

الزمالك يتعادل سلبياً مع ضيفه مازيمبي
وكان الزمالك قد تعادل أمس الجمعة مع ضيفه فريق تي بي مازيمبي الكونغولي ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا ، ليرتفع رصيد بطل الكونغو للنقطة 11 فى صدارة المجموعة الأولى، ويليه الفارس الأبيض فى المركز الثانى برصيد 8 نقاط.

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