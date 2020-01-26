أشرف حكيمي يحسم موقفه من العودة لريال مدريد

يسعى المدافع المغربي أشرف حكيمي، نجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني، والمعار إليه من فريق ريال مدريد الإسباني للعودة للنادي الملكي بنهاية الموسم.







ويقضي حكيمي فترة إعارة مع دورتموند، بدأت مطلع الموسم قبل الماضي وتنتهي بنهاية الموسم الحالي 2019/2020.





وقال حكيمي في مقابلة صحيفة: "مازالت أمامي أربعة إشهر متبقية لي مع دورتموند، لكنني لا أعرف ماذا سيحدث في الصيف، تركيزي الآن منصب على دورتموند، أنا سعيد جداً هنا".





وتابع: "ريال مدريد أفضل فريق في العالم، وهو حلم لأي لاعب، وكان حلمي أن ألعب لريال مدريد وأزامل مجموعة من أفضل اللاعبين في العالم".





وأتم: "اللعب لريال مدريد شرف كبير، كما أن دورتموند ناد عريق في الكرة الأوروبية".





وكانت تقارير عديدة قد أشارت لإقتراب عودة حكيمي مجدداً لريال مدريد بنهاية الموسم، بعد أن قضى فترة إعارة ناجحة في ملعب سيجنال إيدونا بارك.





كما تحدذ المدير الفني للنادي الملكي زين الدين زيدان بشكل جيد عن حكيمي في أكثر من مقابلة إعلامية، وأبدى إعجابه الشديد بقدرات اللاعب، لتنتشر التكهنات حول إمكانية عودته.