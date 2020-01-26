بعد خروجه من المستشفى.. أشرف زكي يكشف تفاصيل الوضع الصحي لخالد النبوي













قال الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، إن الفنان خالد النبوي، خرج من المستشفى وهو حاليًا في منزلة وحالته الصحية مستقرة.وتابع خلال مكالمة هاتفية أجراها ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائيه شاشة "إم بي سي مصر"، تقديم الإعلامي عمرو أديب: "خالد النبوي، أصبح في حالة أفضل من قبل، لافتًا إلى أنه يعاني فقط من (كحة) بسبب تغيير الجو لديه وخروجه من المستشفى.يشار إلى أن الفنان خالد النبوي، تعرض لأزمة صحية دخل على إثرها المستشفى، وقام بتركيب دعامة في القلب، حيث أعلنت زوجته ذلك وطلبت من الجمهور الدعاء له.