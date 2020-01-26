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هل لا يوجد علاج لفيروس "كورونا"؟.. الصحة ترد

الأحد 26/يناير/2020 - 07:20 ص
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وزارة الصحة
وزارة الصحة
أشرقت حفني
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قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن فيروس كورونا المستجد سريع الانتشار خاصة وأنه فيروس جديد ولم يتم تحديد هويته، لافتا إلى أنه لم يرى من قبل في الإنسان وحتى الآن لم يعرف الكثير عن هذا الفيروس.

وأضاف عيد، خلال مداخلة هاتفية، على قناة "مصر الأولى"، أن الصين استدعت أكبر خبراء العالم في مجال الصحة لمحاولة التوصل لحلول ومعالجة انتشار هذا الفيروس المستجد الذي ظهر في نهاية العام الماضي.

وعن حقيقة عدم وجود علاج لفيروس كورونا المستجد، أوضح أن العلاج الموجود للفيروسات عموما هو علاج الأعراض والعلامات المرضية المصاحبة للفيروس، وفقا للنشرة العلاجية لمنظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى أن الوفيات تحدث في 3% من حصيلة الإصابات.

وأشار إلى أن مصر تعاملت مع إعلان منظمة الصحة العالمية لظهور فيروس كورونا بمنتهى القوة والالتزام، بكافة القطاعات المختصة بمواجهة المرض في وزارة الصحة.
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فيروس كورونا المستجد فيروس علاء عيد الهر الدكتور علاء عيد أوضح

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