Advertisements
Advertisements
Advertisements

تامر عاشور يتألق في حفل جدة وسط الآلاف من جمهوره

الأحد 26/يناير/2020 - 05:32 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements

تألق المطرب تامر عاشور، في حفله الغنائي الذي أحياه في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وافتتح عاشور، حفله بأغنية "خيالي" وسط عاصفة من هتافات وصرخات إعجاب الجمهور الخليجي، طوال فترة تواجده على خشبة المسرح.

كما نفدت تذاكر حفل تامر عاشور، بجدة قبيل إقامة الحفل بثلاثة أيام، وهو ما يعد امتدادا لنجاحاته وسط جمهوره الخليجي جاءت تتويجا لنجاح ألبومه الأخير "الأيام" والذي حقق أعلى نسب المشاهدة والاستماع على مواقع التواصل الاجتماعي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

منوعات مزيكا الفجر الفني اغنية أوضح

أخبار تهمك

« يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة الهلال السوداني وبلاتينيوم بث مباشر YALLA Hilal كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش الهلال السوداني "صقور الجديان"

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة.. محمد بن سلمان يرصد مبلغ ضخم لشراء أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ حوالي 13 ساعة

الصحة تزف خبر سار عن وضع "فيروس كورونا" في مصر

منذ حوالي 6 ساعات

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة زيسكو وأول أغسطس بث مباشر اليوم كورة ستار مباراة زيسكو وأول أغسطس بث مباشر

منذ حوالي 17 ساعة

بعد السقوط أمام فالنسيا.. مقارنة بين بداية كيكي سيتين وفالفيردي مع برشلونة (أرقام)

منذ أقل من ساعة

خاص.. عرض كويتي يُنقذ نجم الأهلي من جحيم فايلر

منذ حوالي 12 ساعة

خاص.. وكيل صالح جمعة يكشف حقيقة اقترابه من الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

تطورات جديدة بشأن إصابة رمضان صبحي

منذ حوالي 5 ساعات

غيابات بالجملة في قائمة ريال مدريد لمواجهة بلد الوليد بالليجا

منذ حوالي 10 ساعة

"الأرصاد" تحذر: برودة ظاهرة مؤثرة في طقس الأحد

منذ أقل من ساعتين

عميد معهد القلب السابق يكشف عن كارثة تهدد حياة الإنسان

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا شوت» ahly مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الأهلي رابط yalla shoot

الآن

أزمة جديدة في الأهلي بسبب صالح جمعة

منذ حوالي 19 ساعة

بادجي في الهجوم وأشرف يقود الدفاع..تشكيل الأهلي المتوقع أمام النجم التونسي

منذ ساعة و 18 دقيقة

ورطة في الأهلي.. السومة يغيب عن 3 مواجهات مصيرية

منذ أقل من نصف ساعة

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

تامر عاشور يتألق في حفله الغنائي بجامعة الشروق (صور)

تامر عاشور يتألق في أقوى حفل تخرج لطلاب المنصورة

تعرف علي موعد حفل تامر عاشور الثاني في موسم الرياض

تامر عاشور يستعد لإحياء حفله الثاني في السعودية اليوم

بعد نجاح حفله بموسم الرياض.. تامر عاشور يشكر تركي آل الشيخ

تامر عاشور يروج لحفلته الجديدة بمدينة جدة: "مستنيكم٢٤ يناير.. أقوى حفلة في جدة"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:36 م

خاص.. عرض كويتي يُنقذ نجم الأهلي من جحيم فايلر

«يلا شوت» ahly مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الأهلي رابط yalla shoot

08:30 م

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

11:09 ص

خاص.. وكيل صالح جمعة يكشف حقيقة اقترابه من الزمالك

08:02 م

عميد معهد القلب السابق يكشف عن كارثة تهدد حياة الإنسان

01:28 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status