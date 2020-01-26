تامر عاشور يتألق في حفل جدة وسط الآلاف من جمهوره

تألق المطرب تامر عاشور، في حفله الغنائي الذي أحياه في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.





وافتتح عاشور، حفله بأغنية "خيالي" وسط عاصفة من هتافات وصرخات إعجاب الجمهور الخليجي، طوال فترة تواجده على خشبة المسرح.





كما نفدت تذاكر حفل تامر عاشور، بجدة قبيل إقامة الحفل بثلاثة أيام، وهو ما يعد امتدادا لنجاحاته وسط جمهوره الخليجي جاءت تتويجا لنجاح ألبومه الأخير "الأيام" والذي حقق أعلى نسب المشاهدة والاستماع على مواقع التواصل الاجتماعي.



