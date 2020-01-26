بأربع نقاط يتصدر وثلاثة تؤهلة...كيف تكون حظوظ الأهلي للصعود إفريقيًا







يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، نظيره النجم الساحلي التونسي، مساء اليوم الأحد بدوري أبطال إفريقيا.





وتقام مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي، اليوم الأحد على ملعب السلام الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري الأبطال الإفريقي.





ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 7 نقاط خلف النجم الساحلي برصيد 9 والهلال السوداني صاحب الصدارة برصيد 9 نقاط، فيما يحتل بلاتينيوم ستارز المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة وخرج من المنافسة.





ويرصد "الفجر الرياضي" حظوظ وفرص المارد الأحمر في التأهل للدور المقبل من خلال التقرير الآتي:-





1- الفوز على النجم الساحلي بالقاهرة، ثم الفوز على الهلال السوداني، في أم درمان، حاصدًا 6 نقاط يضمن التأهل كأول المجموعة.





2- الفوز على النجم الساحلي بالقاهرة، ثم التعادل أمام الهلال في أم درمان، مع خسارة النجم أمام بلاتينيوم، ويحصد 4 نقاط، يضمن التأهل كأول المجموعة.





3- هزيمة الأهلي أمام النجم الساحلي في القاهرة، ثم الفوز على الهلال في السودان، حاصدً 3 نقاط، يضمن التأهل كثانٍ للمجموعة.