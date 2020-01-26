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قبل مواجهة نابولي.. ماذا قدم رونالدو مع يوفنتوس هذا الموسم؟

الأحد 26/يناير/2020 - 04:09 ص
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رونالدو
رونالدو
حسام مجدي
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يستعد نادي يوفنتوس الإيطالي لمواجهة نظيره نادي نابولي اليوم الأحد 26 يناير ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.


موعد مباراة يوفنتوس ونابولي اليوم في الدوري الإيطالي الممتاز وملعب اللقاء

وستلعب مباراة نادي يوفنتوس ضد نظيره نادي نابولي اليوم في بطولة الدوري الإيطالي الممتاز في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءا بتوقيت السعودية على ملعب سان باولو.


القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ونابولي اليوم في بطولة الدوري الإيطالي الممتاز

وستذاع مباراة نادي يوفنتوس ضد نادي نابولي اليوم في بطولة الدوري الإيطالي الممتاز على قناة "BEIN SPORTS HD 4" بتعليق رؤوف خليف.


ما قدمه رونالدو مع يوفنتوس هذا الموسم

وبالطبع سيشارك البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس في تشكيل فريقه الأساسي اليوم ضد نادي نابولي في بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.


وكعادته يقدم رونالدو حاليا موسم قوي مع نادي يوفنتوس سواء على المستوى الفني أو المستوى التهديفي لذلك تعلق جماهير اليوفي آمال كبيرة عليه في مباراة اليوم أن يحسمها من بدايتها.


وقد شارك كريستيانو رونالدو في 28 مباراة حتى الآن مع نادي يوفنتوس بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 21 هدف وصنع هدفين آخرين.


ترتيب يوفنتوس ونابولي في الدوري الإيطالي الممتاز

ويحتل نادي يوفنتوس صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 51 نقطة بينما يتواجد نادي نابولي في المركز الثالث عشر برصيد 24 نقطة من أصل 20 مباراة خاضها الفريقين حتى الآن في بطولة الدوري.
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