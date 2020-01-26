بالأرقام.. هل سيواصل روما السيطرة على ديربي العاصمة ضد لاتسيو؟







يستعد نادي روما الإيطالي لمواجهة نظيره نادي لاتسيو اليوم الأحد 26 يناير ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.







موعد مباراة روما ولاتسيو اليوم في بطولة الدوري الإيطالي وملعب اللقاء



وستلعب مباراة نادي روما ضد نظيره نادي لاتسيو اليوم في بطولة الدوري الإيطالي الممتاز في ديربي روما في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت السعودية على ملعب الأوليمبيكو.





القنوات الناقلة لمباراة روما ولاتسيو اليوم في بطولة الدوري الإيطالي الممتاز



وستذاع مباراة نادي روما اليوم ضد نظيره نادي لاتسيو في بطولة الدوري الإيطالي الممتاز في ديربي العاصمة على قناة "BEIN SPORTS HD 4" بتعليق حفيظ دراجي.





تاريخ مواجهات روما ولاتسيو في ديربي العاصمة



ويشهد تاريخ المواجهات بين الفريقين في ديربي العاصمة بمختلف المسابقات سيطرة كبيرة من نادي روما.





وقد تواجه الفريقين من قبل في 171 مباراة حتى الآن بمختلف المسابقات في ديربي العاصمة وتمكن نادي روما من الفوز في 65 مباراة بينما فاز نادي لاتسيو في 45 مباراة وتعادل الفريقين في 61 مباراة.





وسجل نادي روما 220 هدف في 171 مباراة جمعته بنادي لاتسيو في ديربي العاصمة بينما سجل لاتسيو 172 هدف آخرين.





ترتيب الفريقين في الدوري الإيطالي الممتاز



ويتواجد نادي لاتسيو في المركز الثالث من جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 45 نقطة من أصل 19 مباراة خاضها الفريق السماوي حتى الآن في بطولة الدوري.