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إيمان عبد الغني لـ"الفجر الفني": انتظروا أغنيتي الجديدة قريبا

الأحد 26/يناير/2020 - 04:27 ص
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بوابة الفجر
لمياء علي
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حصدت المطربة إيمان عبد الغني، قاعدة جماهيرية كبيرة وذلك بعد مشاركتها في برنامج "The Voice" في نسخته الخامسة، والذي انتهى بتتويج المتسابق التونسي مهدي العياشي باللقب.

وقالت إيمان عبد الغني في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" إنها سعيدة بمشاركتها في البرنامج وبمحبة الجمهور لها، لافتة إلى أنها مشغولة حاليًا بالتحضير لباكورة أعمالها الغنائية، حيث ستطرح سينجل خلال الفترة المقبلة وستكون مفاجأة لجمهورها.

جدير بالذكر أن إيمان عبد الغني، مطربة مصرية وخطفت الأنظار منذ الوهلة الأولى لظهورها في ذا فويس، وقد انتقلت إلى المرحلة النهائية بالبرنامج وتنافس معها على اللقب كلًا من مهدي عياشي ورضوان الأسمر وفهد مفتخر.

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