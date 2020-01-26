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"كل سنة وإنت مجمعنا".. روجينا تهنئ صلاح عبد الله بعيد ميلاده

الأحد 26/يناير/2020 - 03:54 ص
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بوابة الفجر
فايقة محمد
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حرصت الفنانة روچينا، على تهنئة صديقها الفنان القدير صلاح عبد الله بمناسبة عيد ميلاده وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ونشرت منذ قليل فيديو قصير يجمعها بالفنان صلاح عبد الله وعدد من النجوم، معلقة: "كل سنة وإنت مجمعنا".

وظهر في الفيديو عددًا من نجوم الوسط الفني منهم حسن حسني، أشرف ذكي، روچينا، شيكو، محمد إمام ومصطفى خاطر.

وفي سياق آخر تشارك روچينا في مسلسل (البرنس) والذي سيعرض ضمن السباق الرمضاني القادم لعام 2020 والمسلسل بطولة محمد رمضان، نور، نجلاء بدر، إدورد وروچينا

وعلى صعيد آخر ينتظر صلاح عبدالله حالياً عرض مسلسله الجديد "اتنين في الصندوق" والمسلسل يناقش حياة عمال النظافة وما يتعرضون له من إهمال في المجتمع والمسلسل بطولة صلاح عبدالله، انتصار، بيؤمي فؤاد، حمدي الميرغني، وأوس أوس والمسلسل إخراج محمد مصطفى وتأليف لؤي السيد


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