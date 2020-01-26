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التشكيل المتوقع لفريق المصري أمام نواذيبو الموريتاني بالكونفدرالية الإفريقية

الأحد 26/يناير/2020 - 03:25 ص
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المصري
المصري
محمد جمال
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يسعي النادى المصري اليوم لحسم الصعود للدور القادم من بطولة الكونفدرالية الإفريقية عندما يلتقي مع فريق اف سي نواذيبو الموريتاني على ملعب الاسكندرية ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات تحت قيادة الحكم رضوان جيد.


وأعلن إيهاب جلال عن قائمة الفريق والتى ضمت كل من :


حراسة المرمى: أحمد مسعود، أحمد عبد الفتاح، محمد شحاتة.

خط الدفاع : أحمد شوشة، سعيدو سيمبوريه، كريم العراقي، بهاء مجدي، عمر كمال.

خط الوسط: عمرو موسى، فريد شوقي، حسن علي، حجاج عويس، إسلام عطية، أحمد ياسر، مفتاح طقطق، محمد جابر، أحمد عادل ميسي، حسين رجب، شيخ موكورو.

خط الهجوم: محمود وادي، أوستين أموتو


موعد مباراة المصري واف سي نواذيبو الموريتاني بالكونفدرالية الإفريقية

يستضيف ستاد الاسكندرية مباراة المصري واف سي نواذيبو الموريتاني ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، فى تمام التاسعة مساءاً بتوقيت مصر والعاشرة مساءاً بتوقيت السعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات والثامنة مساءاً بتوقيت جرينتش وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 5.


التشكيل المتوقع لفريق المصري

حراسة المرمى : أحمد مسعود

خط الدفاع :كريم العراقي، سعيدو سيمبوريه، عمرو موسي، بهاء مجدي

خط الوسط : فريد شوقي، إسلام عطية، شيخ موكورو، مفتاح طقطق

خط الهجوم : محمود وادي، اوستن اموتو


ترتيب مجموعة المصري قبل مباراة نواذيبو الموريتاني

بيراميدز 12 نقطة

المصري 6 نقاط

اف سي نواذيبو الموريتاني نقتطين

اينوجو رينجرز النيجيري نقتطين
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