ياسمين علي لـ"الفجر الفني": تشرفت بتقديم تتر مسلسل بنت القبايل.. وكانت أمنيتي الغناء من أشعار الأبنودي

ققت المطربة ياسمين علي نجاحًا كبيرًا بغناءها تتر مسلسل بنت القبايل والذي يعرض حاليًا عبر قناة الحياة، وهو من بطولة الفنانة حنان مطاوع وكوكبة من النجوم.



وقالت ياسمين علي في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" إنها من أكثر الأعمال التي تشرفت بغنائها، وتتمنى أن يلاقي نفس النجاح الذي حققته أغنية تفائلوا بالخير، معلقة: "لسه هجرب الترمومتر بتاعه الحفلة الجاية واستطلع مدى حب الناس لهذا التتر".



وأضافت أن أغنية التتر من كلمات عبد الرحمن الأبنودي وألحان عمرو إسماعيل، وكانت أمنيتي منذ الصغر، أن أغني من كلماته وها هي قد تحققت الآن، كما أتمنى أيضًا أن أقدم عملًا من ألحان عمر خيرت أو ياسر عبد الرحمن أو عمار الشريعي.



وكشفت ياسمين أن من رشحها لغناء التتر هو المخرج حسني صالح، لافتى إلى أنها كانت مرشحة لغناء التترات والأغاني الموجودة داخل المسلسل ووافقت منذ اللحظة الأولى ولم تتساءل عن أي شئ سوى عن موعد بدء تسجيل الأغاني.



جدير بالذكر أن أحداث (بنت القبايل) تدور فى إطار درامي صعيدي يمزج ما بين الخيال والواقع، حول صراع مابين عدد من الأطراف ومن بينهم إمرأة تدعي "رحيل"، والمسلسل من بطولة كلا من حنان مطاوع، عمرو عبد الجليل، محمد رياض، محمود عبد المغني، منة فضالي، ياسمين على، وآخرون.



