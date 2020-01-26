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سولشاير يتحدث عن هدف مانشستر يونايتد هذا الموسم وسبب تراجع النتائج

الأحد 26/يناير/2020 - 02:50 ص
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سولشاير
سولشاير
أحمد عصام
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تحدث المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي عن هدف الفريق هذا الموسم وعن سبب تراجع النتائج في الفترة الأخيرة.


وقال سولشاير في تصريحات صحفية : "أنفق النادي أموالًا طائلة منذ رحيل سير أليكس فيرجسون، وعليّ الحرص سويًا مع النادي أن ننفق المال الآن على اللاعب المناسب والنوعية المناسبة زمن سيضيف للفريق ويستمر هنا فترة طويلة".


وأضاف : "لقد تغيّرت كرة القدم وغيرتها الأموال كثيرًا أصبح اللاعبون الذين يطورون فريق مانشستر يونايتد والأندية الكبيرة باهظي الثمن، ولكن يجب أن يكون إنفاقنا للمال بحكمة هذه إحدى النقاط المهمة بالنسبة لي".


وواصل : "إنها مسألة تفهّم أو تفاهم بالنسبة لي أؤمن بالقاعدة التي وضعناها ونعمل وفقها، والموارد التي سُخرت لتعزيز الجهاز الكشفي وقسم الانتدابات والبحث عن اللاعبين كي نشعر بارتياح عندما نُقدِم على التعاقد مع لاعب".


وأجاب عن شكوى مورينيو وفان خال سابقًا من قاعدة العمل والهيكلة في النادي، ولا يبدو بأن الكثير قد تغيّر في هذا الجانب قائلا : "إن من المهارات أن تقف أحيانًا أمام مِرآة وتنظر لنفسك دون أن توجه اللوم للآخرين، وهذا ما يفعله بعضنا يلوم الآخرين يعتقد أنه أفضل من غيره".


وأشار : "لن يتعاقد النادي مع لاعب دون موافقتي عندما يجد النادي أحد أهدافنا يتوقف الأمر على موافقتي أو رفضي (للصفقة)، ‏ولا أخشى على منصبي من هذا الجانب، وأواصل عملي وحسب بلا شك تحتاج للنتائج كدليل سير عملك على ما يُرام ولكني لن أنفق مالًا طائلًا على لاعب ما لم يناسب النادي".


وأكمل مدرب مانشستر يونايتد : "عندما اجتمعت بالنادي قبل توقيع العقد، واتفقنا جميعًا على ضرورة تغيير الثقافة داخل النادي لم يملِ علي أحدهم ما نقوم به الآن، ولم يكن الأمر كذلك، ولكن اتفقنا على أمور قبل توقيع العقود، واتفقنا على خطة".


وتابع سولشاير عن إمكانية وقوع أخطاء في بعض الصفقات : "حتمًا سيكون هناك أخطاء لا يمكن ضمان نجاح لاعب بنسبة 100%، ولكن هل يعتبر قدوم اللاعب من الخارج وحاجته لوقت للتأقلم خطأ؟ قرأت ما قيل عن ‎فريد، وقرأت الهراء الذي قيل، والآن يبرهن مدى أهميته لنا لا يمكن توقع مستويات فورية من لاعب جديد".
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