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ياسمين علي لـ"الفجر الفني": محمد صبحي علمني أصول التمثيل وكيفية الوقوف أمام الكاميرا

الأحد 26/يناير/2020 - 01:58 ص
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بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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قالت الفنانة الشابة ياسمين علي، إن الفنان محمد صبحي، هو من علمها أصول التمثيل وكيفية الوقوف أمام الكاميرا.

وأضافت ياسمين، فى تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أن محمد صبحي لم يبخل عنها بمعلومة سواء فى التمثيل أو الغناء أيضاً، حيث كان يعقب على طريقة غنائها فى البداية لتوجيها للصواب.

وأكدت أنها استجابت لجميع نصائحه، مشيرة إلى أنه كان من أوائل الناس الذين وقفوا بجانبها فى بداية طريقها الفني.

يشار إلى أنه يعرض لياسمين علي حاليًا على شاشة التليفزيون مسلسل "بت القبائل" التى تشارك فيه بالتمثيل والغناء.

"بت القبائل" تدور أحداثه فى إطار درامي صعيدي يمزج بين الخيال والواقع، حول صراع مابين عدد من الأطراف ومن بينهم إمرأة تدعي "رحيل"، والمسلسل من بطولة كلا من حنان مطاوع، عمرو عبد الجليل، محمد رياض، محمود عبد المغني، منة فضالي، ياسمين على، وآخرون.


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الكلمات المفتاحية

ياسمين علي مزيكا محمد صبحي حوار

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