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إدارة "حدائق الحيوان": ما حدث في الإسكندرية تجاوز غير مقبول

الأحد 26/يناير/2020 - 01:37 ص
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أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
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عقب محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، على وجود انتهاكات ضد الحيوانات في حديقة الحيوان بالإسكندرية، من خلال السماح للمواطنين بالدخول إلى السياج الحديدي للحيوانات للتصوير بمقابل مادي.

وقال "رجائي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "Dmc"، مساء السبت، إن هناك نوعًا من التراخي حدث مع تغير الإدارة، وهذا لأول مرة يحدث في حديقة حيوان الإسكندرية، لافتًا إلى أن هذا التجاوز مسؤول عنه عاملان، وسيتم معاقبتهما على هذا الأمر.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أن تجاوز بعض المواطنين الأسوار الحديدية ممنوعًا بشكل باتًا، لأنه يعرض الحيوان أو المواطن للخطر، وما حدث في حديقة الحيوان بالإسكندرية تجاوز غير مقبول.
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حدائق الحيوان الإسكندرية أخبار

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