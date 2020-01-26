"الأرصاد" تحذر: برودة ظاهرة مؤثرة في طقس الأحد

نشرت الهيئة العامة للأرصاد، بيانًا حول حالة طقس الأحد الموافق 26 يناير 2020، حيث تشهد البلاد حالة من استقرار الأحوال الجوية على كافة الانحاء، على أن تكون الشبورة الكثيفة صباحًا، وهي ظاهرة مؤثرة على شمال البلاد، كما تنخفض درجات الحرارة الصغرى حيث يسود طقس شديد البرودة ليلًا.



وأضاف البيان، أن طقس القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، سيكون مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، مع شبورة مائية في الصباح الباكر، وغائم أحيانًا، والرياح أغلبها معتدلة، أما طقس جنوب الصعيد، فسيكون معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.



وتناول البيان أهم درجات الحرارة على المدن المصرية، وجاءت كالتالي:

الصغرى- الكبرى

القاهرة 7-17

الاسكندرية9-18

السلوم8-16

رفح7-15

كاترين 0-11

شرم الشيخ 12-20

المنيا 6-19

أسوان9-21

حلايب16-19

