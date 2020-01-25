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ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد مباريات اليوم

السبت 25/يناير/2020 - 11:18 م
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دوري أبطال إفريقيا
دوري أبطال إفريقيا
علي خلاف
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انتهت مباريات اليوم السبت من الجولة الخامسة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا حيث ضمنت فرق " الترجي التونسي، تي بي مازيمبي الكونغولي، الزمالك المصري ، صن داونز الجنوب أفريقي والوداد المغربي" التأهل لدور ثمن النهائي من المسابقة الأقوى داخل القارة السمراء .

نتائج مباريات السبت من دوري أبطال أفريقيا
انطلقت مواجهات اليوم السبت من الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا بمباراة المجموعة الثانية والتي جمعت فريقي بلاتينيوم أمام ضيفه الهلال السوداني الذي تمكن من خطف الثلاث نقاط في اللحظات الأخيرة ليصعب مأمورية حسم بطاقتي التأهل من هذه المجموعة التي تضم الأهلي والنجم الساحلي إلى الجولة الأخيرة.

فيما تعادل فريق بترو أتلتيكو الأنجولي على أرضه ووسط جماهيره أمام صان داونز الجنوب أفريقي بهدفين لكل فريق حيث ضمن الفريق الجنوب أفريقي الصعود إلى دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفي المجموعة الأولي منح فريق زيسكو يونايتد الزامبي هدية مجانية لفريق الزمالك بتعادله مع ضيفه بترو أتلتيكو الأنجولي بهدف لكل فريق ليحسم الأبيض البطالة الثانية رفقة تي بي مازيمبي الكونغولي.

ولحساب المجموعة "د" اكتسح فريق فيتا كلوب الكونغولي ضيفه شبيبة القبائل الجزائري برباعية مقابل هدف يتيم لمحاربي الصحراء ، واختتم الترجي التونسي مباريات دوري أبطال أفريقيا اليوم السبت بتعادل إيجابي بهدفين مقابل مثلهما أمام ضيفه الرجاء المغربي في مباراة شهدت إثارة كبيرة حتى اللحظات الأخيرة حيث حسم أبناء رادس بطاقة التأهل إلى الدور التالي من المسابقة الافريقية.

ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد مباريات اليوم
ويستعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد انتهاء مباريات اليوم السبت وهي كالتالي :-

ترتيب المجموعة الأولي
1_ تي بي مازيمبي 11 نقاط
2_ الزمالك 8 نقاط
3_ زيسكو 3 نقاط
4_ بريميرو دي أغوسطتو 3 نقاط

ترتيب المجموعة الثانية
1_ الهلال 9 نقاط
2_ النجم الساحلي 9 نقاط
3_ الأهلي 7 نقاط
4_ بلاتينيوم 1 نقاط

ترتيب المجموعة الثالثة
1_ صن داونز 11 نقاط
2_ الوداد 8 نقاط
3_ بترو أتلتيكو 3 نقاط
4_ اتحاد الجزائر 2 نقاط

ترتيب المجموعة الرابعة
1_ الترجي 11 نقاط
2_ الرجاء 8 نقاط
3_ فيتا كلوب 4 نقاط
4_ شبيبة القبائل 4 نقاط.
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