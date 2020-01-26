سفير مصر بألمانيا يكشف تفاصيل منح السيسي وسام "سانت جورج"



ولفت السفير المصري لدى ألمانيا إلى أن ظروف الرئيس، لم تسمح باستلامه الجائزة بنفسه، لذا حرصت مؤسسة "سانت جورج" على إرسال وفد يتقدمه رئيسها لتكريم الرئيس في مصر غدًا في الصباح الباكر، متابعا: "هذه الجائزة تؤكد اعتبار السيسي صانعًا للسلام، وتشير للبعد الثقافي".



كشف السفير خالد جلال، سفير مصر لدى ألمانيا، تفاصيل منح الرئيس عبدالفتاح السيسي وسام "سانت جورج" بألمانيا، مشيرًا إلى أنه تم منح هذا الوسام للسيسي بصفته رئيسًا للاتحاد الأفريقي، نظرًا لجسارته، وشجاعته.وأكد "جلال"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبوبكر ببرنامج "كل يوم " المذاع على فضائية " ON-E"، مساء السبت، أن الرئيس السيسي يمثل أفريقيا سياسيًا وثقافيًا.