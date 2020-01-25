Advertisements
Advertisements
Advertisements

بسبب الإصابة.. بن شرقي يخرج من حسابات كارتيرون

السبت 25/يناير/2020 - 10:58 م
Advertisements
بن شرقي
بن شرقي
أحمد السيد
Advertisements

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على خروج المغربي أشرف بن شرقي من حساباته الفنية لمواجهتي وادي دجلة بمسابقة الدوري وأول اغسطس ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء قرار مدرب الزمالك بعد إصابة بن شرقي في العضلة الضامة قبل انطلاق مباراة الابيض ومازيمبي الكونغولي والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ويحرص الفرنسي باتريس كارتيرون على عدم الدفع بالمغربي أشرف بن شرقي إلا بعد شفاءه من الإصابة التي تعرض لها بشكل كامل، حيث يرفض المدرب مشاركة أي لاعب مصاب في المباريات.

ويواجه فريق الزمالك نظيره وادي دجلة يوم الثلاثاء المقبل على ملعب الجيش بمدينة السلام ضمن مواجهات بطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠.

Advertisements

أخبار تهمك

المتأهلون إلى دور الـ8 في دوري أبطال إفريقيا 2020

منذ ساعة و 15 دقيقة

خاص.. وكيل صالح جمعة يكشف حقيقة اقترابه من الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

أهم أخبار ريال مدريد اليوم السبت 25 يناير 2020

منذ أقل من ساعتين

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة زيسكو وأول أغسطس بث مباشر اليوم كورة ستار مباراة زيسكو وأول أغسطس بث مباشر

منذ حوالي 11 ساعة

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

منذ حوالي 13 ساعة

شتيجن يتحدث عقب خسارة برشلونة أمام فالنسيا

منذ ساعتين و 18 دقيقة

خاص.. عرض كويتي يُنقذ نجم الأهلي من جحيم فايلر

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا شوت» ahly مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الأهلي رابط yalla shoot

الآن

أزمة جديدة في الأهلي بسبب صالح جمعة

منذ حوالي 13 ساعة

غيابات بالجملة في قائمة ريال مدريد لمواجهة بلد الوليد بالليجا

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة الهلال وبلاتينيوم ستارز بث مباشر beIN SPORT - شاهد مباراة الهلال ضد بلاتينيوم ستارز مباشرة الآن مجانا Alhilal YouTube

منذ حوالي 12 ساعة

أخبار برشلونة اليوم السبت 25 يناير 2020| تصريحات نارية من كيكي سيتين.. موعد مباراة البرسا المقبلة.. وتعليق غريب من نجم البلوجرانا

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. محمد بن سلمان يرصد مبلغ ضخم لشراء أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ حوالي 7 ساعات

« يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة الهلال السوداني وبلاتينيوم بث مباشر YALLA Hilal كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش الهلال السوداني "صقور الجديان"

منذ حوالي 10 ساعات

الزمالك يتأهل رسميًا لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تعادل زيسكو وأول أغسطس

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة بلاتينيوم والهلال السوداني «رابط يلا شوت» بلاتينيوم والهلال السوداني بث مباشر اليوم كورة ستار بلاتينيوم والهلال السوداني اليوم

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:36 م

خاص.. عرض كويتي يُنقذ نجم الأهلي من جحيم فايلر

«يلا شوت» ahly مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الأهلي رابط yalla shoot

08:30 م

خاص.. وكيل صالح جمعة يكشف حقيقة اقترابه من الزمالك

08:02 م

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

11:09 ص

« يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة الهلال السوداني وبلاتينيوم بث مباشر YALLA Hilal كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش الهلال السوداني "صقور الجديان"

02:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status