طبيب سعودي: المخاطر الصحية المحلية لفيروس "كورونا" منخفضة حاليا

قال أخصائي الطب الوقائي والصحة العامة، الدكتور فيصل الكليب، إنه بناءا على الوضع الراهن والتقارير الصادرة من مركز القيادة والتحكم في وزارة الصحة السعودية، فإن المخاطر الصحية المحلية لفيروس كورونا منخفضة في الوقت الحالي.

وأوضح "الكليب"، خلال تصريحاته لفضائية "العربية"، اليوم السبت، أنه يتم حالياً مراقبة الوضع الوبائي في المنطقة بالتنسيق مع هيئة الطيران المدني بتوفير معلومات للأشخاص الذين قد يسافرون إلى المدن المسجل فيها إصابات، إضافة إلى معلومات المسافرين القادمين منها لتقييمهم صحياً والتأكد من سلامتهم، مشدداً على أنه تم نشر دليل مؤقت الاثنين الفائت من قبل وزارة الصحة للتعامل مع الحالات المشتبه فيها.

وقال الكليب إن منظمة الصحة العالمية عقدت اجتماعاً طارئاً الأربعاء الماضي قررت على إثره بأنه لم يحن الوقت لإعلان تفشي فيروس كورونا كحالة طوارئ ذات شأن عالمي.

إلى ذلك أكد أن الحد من انتشار الفيروس يبدأ بأن تكون المخالطة محدودة، بالإضافة إلى ارتداء الكمامة الواقية في الأماكن المزدحمة. وبالنسبة للشخص المصاب بأعراض تنفسية وارتفاع في درجة الحرارة عليه أن يمتنع عن مخالطة الآخرين، ويحرص على تغطية الفم والأنف بمنديل عند العطس، إضافة إلى غسل اليدين بالماء والصابون بشكل دائم.

وبينت عدة فيديوهات مخيفة سقوط المصابين بشكل مفاجئ في الشوارع العامة بمدن الصين، التي بدأت في اتخاذ تدابير وإجراءات مشددة لمحاولة وقف انتشار الفيروس الذي لم يكتشف علاجاً له حتى اللحظة.

على صعيد متصل، دعت السفارة السعودية في الصين على موقع "تويتر"، السبت، المواطنين السعوديين الموجودين في مقاطعة ووهان الصينية إلى سرعة التواصل معها لإجلائهم من مناطق انتشار فيروس كورونا.‬

كما اتخذت الهيئة العامة للطيران المدني، بالتعاون مع وزارة الصحة السعودية، تدابير احترازية وإجراءات وقائية بمطارات المملكة بهدف التأكد من خلو المسافرين من فيروس "كورونا" الجديد، مؤكدة في بيان لها السبت بأنه تم اتخاذ هذه التدابير منذ لحظة إعلان ظهور الفيروس. إلى ذلك شددت في تعميم للمطارات والناقلات الجوية المشغلة بالمملكة على ضرورة الحيطة والحذر وأخذ الاحتياطات الصحية اللازمة، خصوصاً للمسافرين القادمين من الدول التي تم الاشتباه بتواجد الفيروس فيها.