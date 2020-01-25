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نقابة الفلاحين: السيسي لم يتوان لحظة عن خدمة المجتمع

السبت 25/يناير/2020 - 10:30 م
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أحمد العباسي
أحمد العباسي
كساب أحمد
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أكد أحمد العباسي، نائب نقيب الفلاحين، أن احتفالية مجلس القبائل العربية أمس في الاستاد جاءت لدعم وتفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمواجهة التحديات الراهنة بحضور عدد كبير من رموز عائلات وقبائل محافظات صعيد مصر نواب البرلمان، من أجل أن تخطوا الدولة المصرية بخطوات أوسع في المستقبل.

وأضاف "العباسي"، خلال حواره في برنامج "حوار واستثمار"، مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، على شاشة "الصحة والجمال"، أن المؤتمر جاء لدعم الرئيس السيسي والدولة المصرية، خاصة فى ظل التحديات الإقليمية التي تواجه المنطقة، ووجود اضطرابات تهدد الأمن القومي المصري بشكل مباشر.

وتابع: "هدفنا أن نثبت للعالم كله أن حدود مصر أمن قومي، الشعب المصري من أفضل شعوب الأرض، اجتمعنا على قلب رجل واحد في حب مصر، المؤتمر كان فيه كل طوائف المجتمع المصري، ونقابة الفلاحين لها ناس كتير على الأرض"، موضحًا أن السيسي لم يتوان لحظة عن خدمة المجتمع المصري.
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توك شو السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي احتفالية القبائل العربية أحمد العباسي

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